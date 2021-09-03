Aydın’da yakıt tankeri ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Kaza, İzmir Bulvarı üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 TK 1261 plakalı yakıt yüklü tanker ile aynı istikamette ilerleyen 09 AEU 801 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile tankerin arkadan çarpıştığı otomobil sürüklenirken, otomobil sürücüsü hafif yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle tıkanan trafik kısa bir süre tek şeritten işlerken, araçların bulunduğu yerden kaldırılmasıyla trafik normale döndü.