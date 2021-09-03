  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Düğünden dönerken kazada can verdi

Düğünden dönerken kazada can verdi

3.9.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir arkadaşının düğününden dönen Ali Özdemir (25) motosikletine otomobilin çarpması sonucu kazada hayatını kaybetti. Kaza, Aydın İzmir Karayolu Kardeşköy Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşının düğününe katıldıktan sonra evine giden Ali Özdemir idaresindeki plakasız motosiklet, B.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın altında kalan motosiklet metrelerce sürüklendi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Düğünden dönerken kazada can verdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.