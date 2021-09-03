Düğünden dönerken kazada can verdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde bir arkadaşının düğününden dönen Ali Özdemir (25) motosikletine otomobilin çarpması sonucu kazada hayatını kaybetti. Kaza, Aydın İzmir Karayolu Kardeşköy Kavşağı'nda meydana geldi. Arkadaşının düğününe katıldıktan sonra evine giden Ali Özdemir idaresindeki plakasız motosiklet, B.Y. idaresindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın altında kalan motosiklet metrelerce sürüklendi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazayla ilgili otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE