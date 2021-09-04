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Haberler Aydın Aydın’da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Yunanistan unsurları tarafından Türk karasularına bırakılan 83 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Aydın’da 83 düzensiz göçmen kurtarıldı
İHA

04.09.2021, 10:49

Edinilen bilgiye göre, Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye sahil güvenlik botu gönderildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına bırakılan 2 can salı içerisindeki toplam 83 düzensiz göçmen kurtarıldı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.
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