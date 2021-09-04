Kadın belediye memurunu araç onarım bölümüne sürdü

Aydın Germencik'te 2019 yerel seçimlerinde kimsenin ekmeğiyle oynamayacağının sözünü veren CHP'li Belediye Başkanı Fuat Öndeş, seçildikten sonra sözünü çabuk unuttu. Germencik Belediyesi'nde Mali İşler Müdürü olarak görev yapan Şükriye Dinçer, yaklaşık 16 yıldır burada görev yapmaktaydı. Bugüne kadar 3 farklı belediye başkanı ile görev yapan Dinçer'in sicili de temizdi. Öndeş de başkan seçildikten sonra Dinçer'den mali konular hakkında pek çok kez yardım istedi.



BAYAN TUVALETİ BİLE YOK

Ancak daha sonra Başkan Öndeş'in belediyenin mali konularından dolayı anlaşmazlıklar yaşadıkları için personelini kademeye sürdüğü iddia edildi. Yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kademeye sürgün gönderilen Şükriye Dinçer, yeni görev yerinde zor günler yaşıyor. Bayan tuvaleti bile bulunmayan kademe bölümünde tek kadın personel olarak görev yapan Dinçer'in, daha kötü duruma düşmemek için sessizliğini koruduğu öğrenildi. Öte yandan yaptığı sürgün sonrası başkan Öndeş'e, Şükriye Dinçer'in hemcinslerinden tepkiler yağdı. Sosyal medyada çok sayıda tepki gösterilirken, Öndeş'in göreve geldiği ilk günlerde de başka bir bayan personelini kademeye sürgün gönderdiği de iddia edildi.

MURAT ŞENBAKLAVACI