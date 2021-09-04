  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın TIR'a yükledikleri iş makinesiyle yakalandılar

TIR'a yükledikleri iş makinesiyle yakalandılar

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Magnesia Antik Kenti'ne TIR'a yükledikleri iş makinesiyle kaçak kazı yapmak için gelen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

TIR’a yükledikleri iş makinesiyle yakalandılar
DHA

04.09.2021, 17:23

Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün gece devriye sırasında Magnesia Antik Kenti'ne iş makinesi yüklü bir TIR'ın girdiğini fark etti. Şüphelilerin kaçak kazı için bölgeye geldiklerini tespit eden ekipler, 3 kişiyi gözaltına aldı. İsmi öğrenilemeyen TIR şoförüne 4 bin 102 lira para cezası kesilirken, araç da trafikten menedildi. TIR şoförü işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Bünyamin Ü. (35) ile Raşit Y. (45) ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

TIR'a yükledikleri iş makinesiyle yakalandılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.