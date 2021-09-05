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Haberler Aydın Maskenin altından uyuşturucu çıktı!

Maskenin altından uyuşturucu çıktı!

Maskenin altından uyuşturucu çıktı!

5.9.2021

AYDIN'IN Efeler ilçesinde cerrahi maskeye gizlenen uyuşturucu, polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Pandemiyi fırsata çevirmek isteyen zehir tacirinin başvurduğu yöntem, pes dedirtti. İl Emniyet Müdürlüğü Gözaltı Müdahale Timi (GMT) ekipleri, kent merkezinde kendilerini görünce maske takan S.B'yi (29) şüphe üzerine durdurdu. Ekipler, yaptıkları aramada, maske içerisinde bir miktar bonzai ele geçirdi. Polis ekiplerince gözaltına alınan S.B.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

■ İHSAN KARATAŞ

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