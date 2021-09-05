Plajda ilk müdahale yaşatmaya yetmedi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde denize giren 55 yaşındaki Şevki Çakmak, boğularak hayatını kaybetti. Kadınlar Denizi Plajı'nda önceki gün 17.30 sıralarında bir erkeğin denizde hareketsiz halde olduğunu gören tatilciler, hemen gidip kendisini kumsala çıkardı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından Şevki Çakmak'a plajda ve ambulans içinde kalp masajı yapıldı. Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakmak, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

■ İBRAHİM UZUN