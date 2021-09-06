Annesinden 10 gün sonra öldü

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde okul müdür yardımcısı Yusuf Pektaş, ziyarete gittiği babasının evinde girdiği banyoda hayatını kaybetti. Olay, Yeni Mahalle 8 sokakta meydana geldi. Babasının evine ziyarete gelen 50. Yıl Ticaret Meslek Lisesi Müdür Yardımcısı evli ve 2 çocuk babası Yusuf Pektaş (52) banyoya girdi. Uzun süre banyodan çıkmayan Yusuf Pektaş'ı merak eden babası banyoya girdiğinde oğlunu hareketsiz şekilde görünce durumu 112 ekiplerine bildirdi.

OTOPSİ YAPILACAK

OLAY yerine gelen sağlık ekipleri Yusuf Pektaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, Cumhuriyet Savcısı da olay yerinde inceleme yaptı. Pektaş'ın kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Talihsiz adamın 10 gün önce annesini kaybettiği öğrenildi.

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