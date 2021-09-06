  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Aydın'da düğünde ilginç anlar! Arkadaşlarından damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot

Aydın'da düğünde ilginç anlar! Arkadaşlarından damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, iki arkadaş, düğünde damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknotlar taktı. Damat Necati Kaman arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadığını ifade etti.

Aydın’da düğünde ilginç anlar! Arkadaşlarından damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot
AA

06.09.2021, 20:12

İncirliova Belediyesinde çalışan Necati Kaman ile Söke ilçesindeki bir fabrikada gıda teknikeri olarak çalışan Tuğçe Cengiz, kır bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Damadın arkadaşları Şahin Madan ve Cihan Eroğlu, takı merasimi sırasında iğnelerle tutturdukları 5 liralık banknotları düğün hediyesi yaptı.

İki arkadaş, uzunluğu 60 metreyi bulan ve toplam değeri 1800 lira olan banknotları damadın vücuduna doladı.

Vücudu banknotlarla kaplanan damat, arkadaşlarıyla karşılıklı oyun oynadı.


Şahin Madan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağdıç olduğu için damada işkence yapamadığını ifade ederek, "Banknotları iki ayda biriktirdik. Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık." dedi.

Damat Necati Kaman ise arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadığını ifade etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da düğünde ilginç anlar! Arkadaşlarından damada 60 metre uzunluğunda 5 liralık banknot haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.