AYDIN Karpuzlu'nun MHP'li belediye başkanı Hilmi Dönmez, Tuba Eral ile hayatını birleştirdi. Şehit Şenol Akar Parkı'nda düzenlenen nikah merasimine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, Aydın Milletvekilleri Mustafa Savaş, Bekir Kuvvet Erim, Rıza Posacı, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen ile MHP İl Başkanı Haluk Alıcık da katıldı. Damadın nikah şahitliğini yapan Vali Aksoy, evlilik cüzdanını geline vererek çifte mutluluklar diledi.
KAZIM YÖRÜKCE
MHP’li Karpuzlu Belediye Başkanı Dönmez evlendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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