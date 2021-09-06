  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Son dakika bilgisine göre Zap bölgesinde de 2 terörist öldürüldü.

MSB: Irak’ın kuzeyinde 4 PKK’lı etkisiz hale getirildi
DHA

06.09.2021, 19:26 Güncelleme Tarihi: 06.09.2021, 19:30

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK'yı vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu."

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.