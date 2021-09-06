MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe- Yıldırım Operasyonu bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Terör örgütü PKK'yı vurmaya devam ediyoruz. Irak'ın kuzeyindeki Pençe- Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu."
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı etkisiz hale getirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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