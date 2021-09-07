AYDIN'DA psikolojik sorunları olan kişinin bıçakladığı çocuk ağır yaralandı. Çine Müftüsü Mustafa Türköz, oğlu İ.E. (5) ile akşam namazı için camiye gittiği sırada, psikolojik sorunu olduğu öne sürülen E.Y. (26) karşılarına çıktı. E.Y, elinde bulunan bıçakla İ.E. Türköz'ü karın boşluğundan yaraladı. İ.E. Türköz'ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. E.Y, gözaltına alındı.
MURAT ŞENBAKLAVACI
MURAT ŞENBAKLAVACI
5 yaşındaki çocuk sokakta bıçaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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