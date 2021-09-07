5 yaşındaki çocuk sokakta bıçaklandı

AYDIN'DA psikolojik sorunları olan kişinin bıçakladığı çocuk ağır yaralandı. Çine Müftüsü Mustafa Türköz, oğlu İ.E. (5) ile akşam namazı için camiye gittiği sırada, psikolojik sorunu olduğu öne sürülen E.Y. (26) karşılarına çıktı. E.Y, elinde bulunan bıçakla İ.E. Türköz'ü karın boşluğundan yaraladı. İ.E. Türköz'ün hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. E.Y, gözaltına alındı.MURAT ŞENBAKLAVACI