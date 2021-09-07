Adnan Menderes Barajı’ndan ekonomiye ‘dev’ katkı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından 2010 yılında hizmete alınan ve Aydın'ın 141 yıllık rüyası olan Çine Adnan Menderes Barajı, milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı. İlk olarak 1869'da Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen barajın yapımı 5 padişah, 59 hükümet geçmesinin ardından 141 yıl sonra gerçekleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2010 yılında hizmete alınan Çine Adnan Menderes Barajı, ülke ekonomisine her yıl önemli katkı sağlamaya devam ediyor. Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, Çine Adnan Menderes Barajı'nın Avrupa'nın en yüksek barajı olduğunu belirterek, "Silindirle sıkıştırılmış beton gövde sınıfında inşa edilen ve sınıfında Avrupa'nın en yüksek barajı unvanına sahip Çine Adnan Menderes Barajı'nın hem sulama hem enerji hem de taşkın koruma özellikleri bulunuyor. 136,5 metre yüksekliği bulunan baraj sayesinde 91 bin dekar arazinin taşkınlardan korunurken sulama inşaatlarının tamamlanması ile de 215 bin 840 dekar alan sulanacak" dedi.



350 MİLYON KİLOVATSAAT

Yıldız, barajın Türk ekonomisine katkısına ilişkin, "2010 yılında hizmete alınan ve Avrupa'nın en yüksek barajı olan Çine Adnan Menderes Barajı, bölgedeki taşkın zararlarını önleme ve sağladığı enerji ile milli ekonomiye 2 milyar 222 milyon liralık fayda sağladı. Ayrıca yıllık 118 milyon kilovatsaat enerji üretilmektedir. 2014 yılından bugüne kadar toplam 350,1 milyon kilovatsaat elektrik enerjisi üretilerek 63 bin 68 kişinin elektrik enerjisi ihtiyacı karşılandı ve milli ekonomiye 171,6 milyon liralık katkı sağlandı" ifadelerini kullandı.



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