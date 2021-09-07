DEMOKRASİ şehidi Adnan Menderes adına kente kazandırılan Demokrasi Müzesi'nin inşaatının tamamlandığını belirten Vali Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda Aydın Valiliğimizce yaptırılan müzesi açılışa hazır hale getirildi. Açılış için Cumhurbaşkanımızın programı bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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