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Haberler Aydın Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır

Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır

Adnan Menderes Müzesi açılışa hazır

7.9.2021

DEMOKRASİ şehidi Adnan Menderes adına kente kazandırılan Demokrasi Müzesi'nin inşaatının tamamlandığını belirten Vali Aksoy, "Cumhurbaşkanımızın talimatı, İçişleri Bakanlığımızın koordinasyonunda Aydın Valiliğimizce yaptırılan müzesi açılışa hazır hale getirildi. Açılış için Cumhurbaşkanımızın programı bekleniyor" ifadelerini kullandı.
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