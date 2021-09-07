Arkadaşını kalbinden vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan Rasim Yıldız hayatını kaybetti. Olay, Cumhuriyet mahallesinde bulunan bir restoranda meydana geldi. 3 arkadaş düğün çıkışı bir restoranda yemek yedi. Grup arasında hesap yüzünden çıkan kavga sokağa taştı. Olayda Devrim Akıncı tarafından bıçaklanan Rasim Yıldız ile Hüseyin Çiftçi hastaneye kaldırıldı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Kalbinden ve vücudunun farklı bölgelerinden yaralanan Rasim Yıldız Kuşadası Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Hüseyin Çiftçi'nin ise durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olaydan sonra otomobile binerek kaçan Devrim Akıncı, İzmir'in Selçuk ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Devrim Akıncı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan olay işyeri güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dehşet anlarından Devrim Akıncı'nı elindeki bıçakla iki arkadaşına acımasızca saldırdığı görüldü.

İBRAHİM UZUN