Aydın ihracatta yüzleri güldürdü

Aydın'ın 2021 yılı ilk 6 aylık dönem ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artarak 455 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye'nin önemli sanayi kentlerinden biri olma yolunda ilerleyen Aydın, ihracat verileriyle yüzleri güldürdü. İhracatta yukarı ivme yakalayan Aydın'da bu yılın ilk 6 ayında 455 milyon dolar ihracat gerçekleşti. Aydın, son 5 yılda ihracatta yukarıya doğru ivme yakaladı. 2016'da 617 milyon dolar, 2017'de 704 milyon dolar, 2018'de 729 milyon dolar ve 2019'da 754 milyon dolar gerçekleşen Aydın ihracatı, pandemi sürecine rağmen geçen yıl da hız kesmedi. Aydın'ın 2020 yılı ihracatı 759 milyon 765 bin 870 dolar oldu. İlin ihracatındaki artışa oranla ithalattaki düşüş de dikkat çekiyor. Aydın'ın ithalatı son 5 yılda 271 bin dolardan 197 milyon dolara geriledi. 2020 yılında Aydın, 788 milyon dolar dış ticaret hacmi oluşturdu.



YÜZDE 30'A YAKLAŞTI

Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, Aydın'ın en çok ihracat gerçekleştiren iller sıralamasında 25'nci basamakta yer aldığını belirtti Bu yıla ihracatta artışla başlandığını söyleyen Şahin, "İlimizin 2021 yılı Ocak-Haziran ilk 6 aylık dönem ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,6 artarken 455 milyon dolar olarak gerçekleşti. Son 12 aylık ihracatımız yüzde 12,4 artışla 888 milyon dolar oldu. İlimizden en fazla ihracat yapılan ülke İspanya, İtalya, ABD ve Almanya'dır" diye konuştu.



HEDEF BİN İHRACATÇI

Aydın'ın ihracatçı firma sayısını arttırmak için çalışmaların devam ettiğini belirten Şahin, şunları söyledi: "İlimizde ihracat yapan 305 firma var. Aylık bazda 105 firmamız ihracat gerçekleştiriyor. AYSO olarak ihracatçı sayımızı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlimizin ihracat rakamlarını arttırmak için bu çalışma çok önemli. Firmalarımızdan, eğitim faaliyetlerimize katılım oldukça yüksek. Hedefimiz ilimizde bin ihracatçıya ulaşmak."



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