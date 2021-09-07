Başkan Kaplan’dan Koçarlı’ya gençlik yatırımları hamlesi

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, proje çizimlerinin hazırlanmasının ardından teknik detayları belli olan Gençlik Merkezi ve Kapalı Spor Salonu ile ilgili olarak Koçarlı Kaymakamı Ersin Tepeli, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Arıkoğlu ve Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte yerinde incelemede bulundu. Eski Maliye Lojmanı'nın bulunduğu noktada yapılacak olan Gençlik Merkezi ile Koçarlı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nin bahçesinde inşa edilecek kapalı spor salonunun en kısa sürede ihaleye çıkılmasının ardından 2022 yılı içinde tamamlanarak hizmete gireceğini söyleyen Başkan Kaplan, "Koçarlı'mızda gençlerimiz için ne yapsak azdır. Her iki projeyle ilgili inşaat çalışmaları en kısa sürede başlıyor. İlçemize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.



Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan

Üzerinde önemle durdukları Koçarlı Gençlik Merkezi'nin içerisinde konferans salonu ile 5 adet dersliğin bulunduğu 'U' şeklinde bir mimari tasarıma sahip olacağını söyleyen Başkan Kaplan, "Gençlik Merkezimiz, ilçemizdeki gençlerimizin eğitsel, kültürel, gönüllülük ve sportif faaliyetlerinin geliştirilmesine ağırlık vermemiz açısından büyük önem taşıyor. Her iki yatırımla ilgili güzel projeler hazırlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mızın destekleriyle en kısa sürede ihaleye çıkılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlanacak. Eş zamanlı olarak 2022 yılı içinde hayata geçmesi planlanan yatırımlarda emeği olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Aydın Valimiz Sayın Hüseyin Aksoy'a, AK Parti Aydın Milletvekillerimize ve AK Parti Aydın İl Başkanımız Sayın Ömer Özmen'e çok teşekkür ediyoruz. Koçarlı'mıza hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.