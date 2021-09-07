Buharkent Belediyesi’nden hizmet yağmuru

Buharkent Belediyesi tarafından önümüzdeki günlerde peş peşe gerçekleştirilecek Kent Müzesi, meydan, pazaryeri ve toplu konut projelerinin ilçeye ayrı bir güzellik katması bekleniyor. Aydın'ın en güzel ilçesini Buharkent yapma sloganı ile yola çıkan Başkan Mehmet Erol, birbiri ardına gerçekleştirdiği Gelembe Mesire Alanı ve 15 Temmuz Millet Bahçesi açılışlarının ardından kent merkezinde hayata geçireceği iddialı projelere hazırlanıyor.

KENT MÜZESİ KURDU

Buharkent Belediyesi'nin yapacağı ses getirecek projeler hakkında Başkan Erol bilgiler verdi. İlçemizin ilk evlerinden birinin Kent Müzesi'ne dönüştürüldüğünü belirten Başkan Erol, "Kültür varlığı olarak tescillenmiş olan bu binamızı 3 sene önce Kent Müzesi olarak hizmete açmak için satın aldık. Restorasyon çalışmalarımız tamamlandı ve tefrişat çalışmalarımıza başladık.

Tefrişat çalışmaları ile ilgili de İl Kültür Turizm Müdürlüğümüzden destek istedik. Bundan sonra onların işbirliği ile birlikte onların uzmanlığından faydalanarak burayı müze halinde düzenlemek istiyoruz. Güzel bir eser. Buharkent'in ana caddesi üzerinde bir yer. Herkesi buraya gelip görmesini istiyoruz, o düzeyde bir yer olmasını temenni ediyoruz. İlçemize güzel bir eser kazandırdığımıza düşünüyoruz. İlçemizin ilk evlerinden burası" diye konuştu.

KENT MEYDANI PAZARYERİ

Buharkent'te pazaryeri projesi için 7 yıldır mücadele verdiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "2021 yılının Mayıs ayında pazaryeri inşaatı için çalışmalarımıza başlıyoruz" dedi. Buharkentli vatandaşların yıllardır süren "Kapalı Pazaryeri ve Otopark" projesi hayali nihayet sona eriyor. Kent merkezinde bulunan eski İstiklal Okulu arazisi üzerine Buharkent Belediyesi tarafından yapılacak olan "Kapalı Pazaryeri ve Otopark" projesi, zemin altı otopark, zemin ve zemin üstü 2 kat olmak üzere inşa edilecek. Projenin ilçe halkı için çok önemli bir yatırım olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Modern bir pazaryeri inşa ederek,hemşerilerimizin hizmetine sunacağız" dedi.

TOPLU KONUT PROJESİ

BUHARKENT Belediyesi'nin Toplu Konut Projesi'nde inşaat çalışmaları yıl sonunda tamamlanacağını dile getiren Erol, " İçerisinde yeşil alan, kapalı ve açık otopark olacak yeni bir yaşam alanında 43 aile ev sahibi olabilecek. İnşaat çalışmalarının hızla devam ettiğini, projeye vatandaşların yoğun bir şekilde rağbet gösterdiğini ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Erol "Toplu konutlarımızda inşaat çalışmaları eksiksiz şekilde ilerliyor. Bu projemiz, 43 daire, 1 kapıcı dairesi ve 4 dükkandan oluşuyor. İçerisinde yeşil alan, kapalı ve açık otopark olacak yeni bir yaşam alanı inşa ediyoruz. Belediyemizin imkanları doğrultusunda yapılan projemize yoğun bir ilgi var. Projemizi 2021 yılının sonuna kadar tamamlamayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

KAZIM YÖRÜKÇE