Defnelia’nın Serüveni

Aslında serüvenin ilk tohumları babası Ömer ve amcası Ahmet bey'lerin ülkemizdeki ilk zeytinyağı makinasını 1989 yılında üretmeleriyle yeşermeye başlıyor. O yıllardan bu yana 30 yılı aşkın süredir, zeytin ağacının eşsiz meyvesini daha iyi işleyebilmek, daha kaliteli yağ elde edebilmek için AR-GE 'ye önem verilmiş ve bir anlamda da Özden Gözlüklü Saka'yi Defnelia'yı oluşturmaya yönelten koşulları sağladı. Daha da kaliteli zeytinyağı hedefli AR-GE 'ye verilen kesintisiz destek sayesinde, zeytinyağı makineleri sektöründe lider firmalardan biri haline gelen aile işletmesi HAUS'ta aldığı görevler ve edindiği bilgilerle, çocukluğundan itibaren iç içe büyüdüğü zeytin ağaçlarına ve zeytinyağına olan bakış açısını tamamen değişen ve ilgisi artan Özden Gözlüklü Saka, alanında dünya çapında otorite kabul edilen zeytinyağı tadım uzmanı Dr. Gino Gelletti'den zeytinyağı tadım & kalite değerlendirmesi eğitimi aldı.

SANATLA ZEYTİNYAĞINI BİRLEŞTİRDİ

BUNUN yanısıra farklı olarak, sanat eseri ile zeytinyağını birleştirmek gibi bir hayali olan Özden Gözlüklü Saka bu hayalini yazar ve ressam Setenay Özbek'in soyut dışavurumculuk yöntemiyle doğayı ve hayatı kucaklayarak yaşanan sevinci yansıtan eserlerini Defnelia ambalajlarında da kullanarak gerçekleştirdi.



KIZI DEFNE'DEN İLHAM ALDI

ZEYTİNYAĞININ sağlığımız açısından önemi konusunda her geçen gün daha da büyük farkındalık kazandığımız günümüzde, özellikle de minik ve sevimli kızı Defne'nin alerji probleminin kısa sürede yüksek polifenollü zeytinyağı sayesinde atlatmış olması Özden Gözlüklü Saka'yı derinden etkilemiş ve girişimci ruhunu tetikleyip 1989'da yeşermeye başlayan sürecin meyvesi Defnelia'nın oluşum kıvılcımını 2021 yılı başlarında ateşlemiştir. Türkiye'de fitoterapi uzmanı olarak eğitim alan ilk tıp doktorlarından Dr. Ümit Aktaş'ın "Polifenol değeri 200'den fazla olan zeytinyağı zeytinyağı değil ilaçtır" ilkesini benimseyen Özden Gözlüklü Saka, son iki yıldır sabahları aç karnına 20 ml çiğ zeytinyağı tüketerek güne başlıyor. Bu doğrultuda daha kaliteli ve polifenol değeri yüksek zeytinyağı üretimi için erken hasat, soğuk sıkım, oksijenle temas kontrolü gibi parametrelere önem atfetmeye başladı ve bu parametrelere uyumlu çalışan HAUS Phenolive yardımıyla Defnelia'ya zeytin iksirine hayat verdi.



ULUSLARARASI ÖDÜL KAZANDI

ZEYTİNDOSTU Derneği'nin bu yıl düzenlemiş olduğu 14. Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Premium ödülü alan beş markadan biri olmanın ve Londra Uluslararası Zeytinyağı Kalite Yarışması'nda Sağlık iddiası ve Ambalaj tasarımı kategorisinde de Bronz Madalya almanın da haklı gururunu yaşatan Defnelia markası ismini Özden Gözlüklü Saka'nin kızı DEFNE ile Yunanca zeytin anlamındaki ELIA kelimelerinin birleşiminden oluşmaktadır. Kızının uğuruyla, hayallerini süsleyen, "başından sonuna kadar kendi emeğiyle oluşturacağı, sağlığa hizmet edecek özel bir zeytinyağı markası yaratmak" hedefine ulaşan Saka, tüketiciyi daha da bilinçlendirmek, zeytinyağının değerini daha da fark ettirebilmek için yüksek polifenollü natürel sızma zeytinyağını ön planda tutarak özel bir ürün oluşturdu. Bunu bir yaşam tarzı olarak benimsemeleri için de ürün kutusu içinde 20 ml'lik zeytinyağı shot bardağı ile sunuyor. Müsteri ürün kutusu üzerinde bulunan QR kodunu telefonuna okutarak zeytinyağı içinde bulunan asit-peroksit ve polifenol değerlerine kolaylıkla ulaşma imkânına sahip. Artık yeni nesil tüketici her şeyi bir arada olmasını seviyor. Ayrıca tüketim süresinde zeytinyağının özelliklerini kaybetmemesi için dışarıdan hava almayan guala kapak ve koyu renkli sağlıklı cam şişe de artı değer sunuyor.