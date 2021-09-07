Efeler diyarı Pitaya ile anılacak

Aydın Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile Efeler Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasındaki ortak protokol kapsamında geçen yıl Efeler ilçesinde yeni ve alternatif ürünlerin yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve seralarda Pitaya meyvesi yetiştiriciliği teşvik edildi. Hayata geçirilen "Efeler Diyarında Pitaya (Ejder Meyvesi)" projesi kapsamında yapılacak harcamalar için çiftçilere 97 bin 500 lira destek sağlandı. İlçede 15 üretici, oluşturdukları seralarda Pitaya meyve fidanlarını toprakla buluşturdu. Çiftçilerin, fidanlarına özenle bakıp yetiştirdiği Pitaya ağaçları ikinci yılında çiçek açtı, meyvelerini verdi.





YOĞUN TALEP GÖRÜYOR

Projenin öncüsü Vali Yardımcısı ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin, ejder meyvesinin iç ve dış pazarda aranan bir ürün olduğunun da altını çizerek, "Muğla'ya yaptığımız gezi kapsamında attığımız adımlar sonrasında 20 Nisan 2020'de diktiğimiz ejder fidelerimiz bir yıl sonrasında meyve vermeye başladı. Efeler'de ejder meyvesi üretilen 26 seramız ve üreticimiz var. Turizm bölgesinde ejder meyvesi fiyatı 45 liraydı. Bu meyvenin Aydın'da da yetiştiğinin en güzel göstergesi bu. Ciddi bir emek sarf ettik. Emeklerimizin sonucunda bu netice ile karşılaştık. Bundan sonra Efeler diyarında birçok serada ejder meyvesi yetişecek. Meyveler satışa hazır hale geldi. Diğer seralarda aynı başarıyı yakalayacağız inşallah" diye konuştu.



■ KAZIM YÖRÜKCE