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Haberler Aydın EYSA ilk ihracatını Irak’a yaptı

EYSA ilk ihracatını Irak’a yaptı

EYSA ilk ihracatını Irak’a yaptı

7.9.2021

Çine'de faaliyet gösteren sektörün önde gelen kuruluşlarından Eysim Mineral Madencilik tarafından 3 ay önce yapılan yatırımla ilçede yer altından çıkarılan madenler işlenerek endüstriyel ürüne dönüştürülmeye başlandı. Eysa markasıyla işlenmiş madenleri yurt dışına göndermeyi amaçlayan firma ilk ihracatını da Irak'a gerçekleştirdi.

İHRACATA YÖNELDİ
Madencilik sektöründe ülke ekonomisine önemli kazanç sağlayacak Eysa ile ilk ihracatı yapmanın sevincini yaşadıklarını belirten Eysim Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Muhammet Demir, "Amacımız ilçemizdeki ham maddeyi bir değere dönüştürerek bir marka yaratmaktı ve bunu da başardık. Yeni tesisimizde deneme üretimini başarılı bir şekilde tamamlayıp iç ve dış piyasanın talebi doğrultusunda tesisimi aktif hale getirdik. Eysa Quartz Suurfaces fabrikası ilk yurt dışı ihracatını Irak'a gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Çine'deki bu potansiyeli harekete geçirmiş olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bir çok ülkede farklı firmalar ile iletişim halindeyiz. Diğer ülkelere de en kısa sürede ihracata başlayacağız" diye konuştu.

100 KİŞİYE DAHA İSTİHDAM
EYSA'yı uluslararası bir marka haline getirmeyi hedeflediğini ifade eden Demir, "Şuan ikinci bantımızı da faaliyete geçirmek için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu değerimiz büyüdüğünde yine bir çok ailemize istihdam alanı yaratmış olacağız. Önümüzdeki günlerde kapasitemizi daha da artıracağız. Bir yıl içerisinde 150 olan istihdamımızı artı yüz kişiye daha istihdam alanı açmak hedefimiz" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE

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