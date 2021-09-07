Heykele para var ama çalışana yok

Aydın'da borç batağında olduğu için çalışanların maaşlarını ödeyemeyen CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında 10 heykeltıraşa 180 bin lira ödeyecek olması belediye meclisini karıştırdı. Heykeltıraş ödemesi, CHP üyelerin oy çokluğu ile mecliste kabul edildi. Belediyelerinin yaklaşık 400 milyon lira borcu olduğunu kaydeden AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fatih Sarıgöz, "Belediyemiz borç batağında olduğu için taşınmazlarımızı satışa çıkardı. İşçi maaşlarını bile ödeyemiyorlar. Ama heykeltıraşa ödeyecek parayı buluyorlar" diye konuştu.



'MAAŞLAR ÖDENEMİYOR'

Yapılacak heykel sempozyumunun Kuşadası'nın tanıtımına katkı sağlamayacağını savunan Sarıgöz, "Çalışanların maaşlarını ödeyemez durumdayız. Bunun için de geçtiğimiz hafta 40'a yakın işçi kendi isteğiyle istifa etti. Ancak belediyenin kasasında para çokmuş gibi 10 heykeltıraşa yapacakları çalışmalar için 180 bin lira telif hakkı ödenecek. Telif hakkının yanı sıra katılacak heykeltıraşların konaklama, yemek ve diğer giderleri ile sempozyumun yapılacağı alanın kirasıyla birlikte ciddi bir bütçe ortaya çıkıyor. Belediyeni taşeron işçileri 2 aydır maaşlarını alamadığını biliyoruz. Belediyenin borcu belediye yetkililerinin ifade ettiği rakamlara göre 360 milyon lira. Bunca borç varken ve işçilere para ödenmezken bu organizasyona gerek var mıydı? Bu yüzden Meclis'te ret oyu kullandık" dedi.



Kuşadası Belediyesi, Neopolis Heykel Sempozyumu kapsamında ilçeye 10 heykeltıraş getirtecek.



TAŞINMAZLAR SATILACAK

Öte yandan, heykeltıraş sempozyumuna destek verilmesi kararı alınan meclis toplantısında belediyeye ait bazı taşınmazların satılması da kabul edildi. Belediye taşınmazlarından hangilerinin satılacağıyla ilgili komisyon toplantısında ve mecliste üyelere hiçbir bilginin verilmediğini kaydeden AK Partili Meclis Üyesi Ali Rıza Efe, "Hangi taşınmazların satılacağını komisyon toplantısında sorduk. Bize CHP'li komisyon başkanı daha önce satışları onaylanan yerler olduğunu söyledi. Ancak hangi yerlerin olduğunu öğrenemedik. Bu yüzden taşınmaz satışına karşı çıktık. Satılacak yerlerin Güzelçamlı ve Davutlar'daki yerler olduğu iddiaları var. Belediye taşınmazlarını satarken sadece heykeltıraşlara 180 bin lira ödeyecek" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

'BORÇLAR NEDENİYLE TASARRUF EDİLMELİ'

Kuşadası'nın sanatla anılmasına karşı olmadıklarını söyleyen Sarıgöz, "AK Parti grubu olarak Kuşadası'nın tanıtımına sağlayacak etkinlikleri destekliyoruz. Ancak bu sempozyumun ilçemizin tanıtımıyla ilgili hiçbir faydası olmayacak. Personel maaş alamazken heykeltıraşlara para ödenmesini gerekli bulmuyoruz. Belediye borcunun kapatılması için tasarruf edilmeli" diye konuştu.

İHSAN KARATAŞ / ÖZEL HABER