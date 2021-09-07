Kamu yatırımları hız kazandı

Aydın-Denizli Otoyolu'nun yapımına başlandığını belirten Aydın Valisi Aksoy, "Aydın-Denizli Otoyolu, ihalesi 2020 yılında tamamlanıp çalışmalar başlatıldı. 2022 sonu itibariyle bu süreç tamamlanacak. 163 kilometrelik bir yol inşa edilecek. Yap-işlet-devret modeliyle yapılacak bu yol bölgenin ekonomik anlamda gelişmesine önemli katkı sağlayacak. İlimiz açısından diğer önemli bir proje 950 yataklı Aydın Şehir Hastanesi'nin yapımına başlandı. İnşaatı 700 günde tamamlanarak 165 bin metrekare alanda hastanemiz hizmet verecek. Kentin sağlık alanındaki önemli bir ihtiyacı giderilmiş olacak" dedi.

ŞANTİYE ALANI GİBİ

Aydın'ın şantiye alanına döndüğünü ve kamu yatırımlarını görev süresi içerisinde tamamlanmasının planlandığını dile getiren Vali Aksoy, "Sarıçay Barajı, Kuşadası ve Söke ilçeleri başta olmak üzere bölgedeki yerleşim birimlerinin içme suyunu sağlayacak. 2020 yılında 500 milyon liraya ihalesi yapılarak çalışmalara başlandı. Yeni adliye binası yatırım programına alındı, ihale süreci devam ediyor. Yine İzmir depreminin ardından yaptırdığımız testte olumsuz rapor üzerine İl Emniyet binası boşaltıldı. İçişleri Bakanımıza durumu arz ettik. Yeni emniyet binası yatırım programına alındı, bu yıl ihaleye çıkması bekleniyor. Jeotermal ısıtmalı bir sera çalışmamız var. Tarıma Dayalı Kadıköy Sera İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurulmasıyla ilgili çalışma yürütüyoruz. 2 bin 326 kişilik yurt inşaatı tamamlandı. Özel şahıs tarafından yaptırılan yurt inşaatı da bitti. Yurt ihtiyacımız önemli ölçüde karşılanmış olacak" diye konuştu.

AYDIN-DENİZLİ OTOYOLU 2022 SONUNDA AÇILACAK

Otoyol, Aydın ve Denizli'yi birbirine bağlarken, turizm, tarım ve ticaret merkezlerinde de hızlı ve güvenli bir ulaşım sağlanacak.

LOJİSTİK KÖY

Vali Aksoy, Aydın'a lojistik köy kazandırılması için girişimlere başlandığının altını çizerek şunları söyledi: " "Güney Ege Kalkınma Ajansından, Aydın Ticaret Odası'na fizibilite raporu için kaynak aktarıldı. Burada lojistik köy kurulabilir mi, uygun alan var mı bunlar araştırılacak. Aydın'da en büyük beklenti Çıldır Havaalanının ulaşıma açılması. Kalkınma Ajansından bunun için de kaynak aktarıldı. Ticaret Odası, havaalanı ile ilgili çalışma yapıyor. Bu konu siyasi iradenin kararıdır. Çıldır ailesi havaalanı yapılması kaydıyla bir arsa bağışlamış. Bu aile, gerekirse 300 dönüm daha bağışlayalım havaalanımız olsun diyor. Yeni pist yapılması gerekiyor. Terminal binası ihtiyacı karşılayacak durumda. Çıldır Havaalanı, Aydın, Denizli ve diğer illerin de ihtiyacını karşılayabilecek durumda" diyerek Aydın'la ilgili projelerini anlattı.

400 MİLYONLUK BÜTÇE

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nca Aydın'a 400 milyon lira yatırım yapılacağını dile getiren Vali Aksoy, "Gençlik Spor Bakanlığı'ndan da istediğimiz yatırımları aldık. Bakanlık ile yaptığımız protokolün ardından Aydın'a 119 halı saha, 8 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 4 adet yarı olimpik portatif yüzme havuzu, Efeler'e 2 bin 500 seyirci kapasiteli spor salonu, 6 ilçeye spor salonu, Adnan Menderes Stadyumu yaşayan stadyum haline gelecek. Söke Stadyumu yenilenecek. 3 futbol sahası hayata geçirilecek. Basketbol, voleybol sahaları olacak. Nazilli'ye gokart, Yenipazar'a motokros pisti yapılacak. 14 ilçeye gençlik merkezi yapılacak. Spor yatırımlarının tutarı 400 milyon civarındadır" dedi.

KAZIM YÖRÜKÇE