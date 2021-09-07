KUTO, pandemide de üyelerine nefes oldu

COVİD-19 salgınının işletmeler üzerindeki etkisini hafifletmek üzere hayata geçen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Nefes Kredisi için mali kaynaklarını kullanan Kuşadası Ticaret Odası, üyelerine bir kez daha düşük faizli kredi hacmi yarattı.

17 MİLYON TL KREDİ HACMİ

Bugüne kadar 8 defa hayata geçen TOBB nefes kredisinin üyeleri için önemli bir kaynak olduğunu söyleyen Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan"Böyle zor bir dönemde üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılayacak önemli bir kaynak olan nefes kredisi için 8. kez mali imkanlarımızı kullandık. Son olarak 1 Milyon 300 Bin TL yatırdık, 17 Milyon TL. kredi hacmi yarattık. Düşük faizli ve 6 ay tamamen ödemesiz kredinin bir nebze de olsa nefes aldırdığını umuyorum. Üyelerimiz, projeye destek veren sekiz ayrı bankadan nefes kredisi kullanabildiler. Ticaret Odası olarak kaynaklarımızı, mali gücümüzü seferber ederek ihtiyaç duyulan her dönemde üyelerimizin yanlarında olduk, olmaya da devam edeceğiz. Pandeminin sona ermesi, etkilerinin en kısa sürede silinerek tüm sektörlerde işlerin ve işletmelerin normale dönmesi ise en büyük arzumuz" dedi.

AFET BÖLGESİNE YARDIM

Kuşadası Ticaret Odası tarafından, Kastamonu, Sinop ve Bartın'da yaşanan sel felaketi sonrası Aydın Valiliği koordinasyonunda, Kuşadası Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nca başlatılan ayni yardım kampanyasına destekte bulunularak, KUTO üyeleri adına en çok ihtiyaç duyulan kuru erzaktan oluşan 1,5 tonluk yardım paketleri, Aydın ili kurum ve kuruluşları ve oda ve borsalarınca toplanan ihtiyaç malzemeleriyle birlikte doldurulan TIR'larla, afet bölgelerine ulaştırılmak üzere yola çıktı.

'BÜYÜK ÜZÜNTÜ DUYDUK'

Son zamanlarda ülkemizde yaşanan yangın ve sel felaketlerinden büyük üzüntü duyduklarını dile getiren Başkanı Akdoğan, "Yangınlar, ormanlar ve tüm canlarla birlikte ciğerlerimizi de yaktı. Üst kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde başlatılan yardım kampanyalarına, yanan ormanlarımızın eski haline kavuşması için destek oluyoruz. Yangınların yaralarını saramadan Karadeniz bölgemizde yaşanan sel felaketiyle üzüntümüz katlanarak arttı. Gün birlik olma, birbirimize destek olma günüdür. Felaketlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Tüm afet bölgelerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir daha yaşanmaması temennilerimizle felaket bölgelerimizde yaraların en kısa sürede sarılabilmesini umut ediyoruz" dedi.