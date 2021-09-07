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Haberler Aydın Park yeri için pompalı tüfekle dehşet saçtı

Park yeri için pompalı tüfekle dehşet saçtı

Park yeri için pompalı tüfekle dehşet saçtı

7.9.2021

AYDIN Nazilli'de park yeri nedeniyle çıkan tartışmada biri çocuk 3 kişi yaralandı. Saldırganın tüfeğinden çıkan saçmalar bir bebek, motosiklet sürücüsü Osman Gamber ve pastane çalışanı Hilmi Can Yılmaz'ı yaraladı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirilirken, ekipler güvenlik kameralarından saldırganın kimliğini tespit etti. Halil K. Nazilli'de yakalanarak göz altına alındı.
KAZIM YÖRÜKCE
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