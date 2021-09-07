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Haberler Aydın Sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, intihar etti

Sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, intihar etti

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde, 40 yaşındaki Ali Ç., ilaç içerek intihar etti. Ali Ç.'nin intiharından bir süre önce sosyal medya hesabından, iftiraya uğradığını "Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? İnsan bunu yapar mı? Elbet gerçek ortaya çıkar. Beni yapmadım bir şeye yaptı dedin hesap döner bir gün" paylaşımında bulunduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapıp, intihar etti
DHA

07.09.2021, 19:04

Evli ve 2 çocuk babası Ali Ç. dün Sultanhisar ilçesindeki evinde kimsenin olmadığı sırada çok miktarda ilaç içti. Saat 22.00 sıralarında eve gelen yakınları Ali Ç.'yi hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi Adrese gelen 112 Acil Servis ekibi görevlisinin yaptığı kontrolde Ali Ç.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ali Ç.'nin cesedi Nazilli Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

İNTİHARDAN ÖNCE SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞIM YAPTI
Hayatına son veren Ali Ç.'nin intihardan önce sosyal medyadan paylaştığı not dikkat çekti. Ali Ç.'nin iftiraya uğradığını belirttiği notta, "Bu neyin intikamı? Bu neyin bedeli? İnsan bunu yapar mı? Elbet gerçek ortaya çıkar. Beni yapmadım bir şeye yaptı dedin hesap döner bir gün" ifadelerine yer verdiği görüldü. Ali Ç.'nin intiharı ile ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

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