Aydın polisinden okul önlerinde sıkı denetim

AYDIN'DA Narkotik ekipleri yeni eğitim-öğretim sezonunun başlamasıyla birlikte okul önlerinde denetimlerini arttırdı. Narkotik detektörü 'Tina' isimli köpeğin de katıldığı denetimlerde Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri park ve bahçeleri didik didik incelerken, şüpheli şahıslar üzerinde de çalışma yaptı. Okullarda yeni eğitim dönemine başlayan gençleri kötü niyetli kişilere karşı uyaran ekipler, okul bölgelerinde kuş uçurtmadı. Ekiplerin uyuşturucu tacirlerine yönelik denetimlerini yıl boyunca sürdürecekleri öğrenildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE