Felçli geldiği hastaneden yürüyerek çıktı

Aydın'da glial tümör ve aşırı derecede ödem nedeniyle yatalak olan Hasan Dağdaş (63), başarılı bir operasyon sonucu sağlığına kavuştu. Bayılma ve sol vücut yarısında felç nedeniyle bir ay önce Aydın Devlet Hastanesi'ne başvuran Hasan Dağdaş'a yapılan tetkiklerin sonucunda beyninin sağ tarafında glial tümör ile aşırı derecede ödem olduğu belirlendi.

Yüksek risk içeren ameliyat, Beyin Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Cengiz Tekin tarafından başarıyla gerçekleşti. Ameliyatın ardından sağlığına kavuşan hasta, yatalak geldiği hastaneden yürüyerek taburcu edildi. Kendisini yeniden doğmuş gibi hissettiğini dile getiren Hasan Dağdaş ise doktorlarına teşekkür etti.

■ İHSAN KARATAŞ