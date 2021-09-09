AYDIN'DA Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği kriterler doğrultusunda aşı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Nazilli İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı aşı ekipleri, aşı çalışması gerçekleştirmek için Işıklar Mahallesi'ne hareket etti. Devam eden yol çalışmaları nedeniyle sağlık çalışanları, motosiklete binerek mahalleye ulaştı. Sağlık çalışanları, toplam 108 vatandaşın iki ve üçüncü doz aşılarını gerçekleştirdi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Aydın’ın engel tanımayan saglıkçıları haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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