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Haberler Aydın Kantinci ve servis şoförleri aşılanıyor

Kantinci ve servis şoförleri aşılanıyor

Kantinci ve servis şoförleri aşılanıyor

9.9.2021

AYDIN Milli Eğitim Müdürlüğü'nce İçişleri Bakanlığı genelgesinde belirlenen tedbir ve önlem konularıyla ilgili okullarda öğrencilerle bizzat iletişim halinde olan personellerin aşı olmalaya teşvik edilmesi için destek istedi. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği başkanı Selahittin Çetindoğan ve ilgili oda başkanlarının tavsiye ve teşvikleri ile özellikle öğrencilerle birebir iletişim halinde bulunan kantin çalışanları ile servis şoförleri ve servis personeli aşı olmaya başladı. Aşı olma hızında gözle görülür şekilde artışın olması eğitim camiasını memnun etti.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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