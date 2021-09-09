Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen 30 göçmen olduğu bilgisi aldı. Olumsuz hava şartlarında sürüklenen bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.
İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.Yunanistan'ın geri ittiği 18 göçmen kurtarıldı
Lastik botla sürüklendiler haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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