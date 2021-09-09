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Haberler Aydın Lastik botla sürüklendiler

Lastik botla sürüklendiler

Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botları sürüklenen 30 göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.Daha sonrasında işlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

Lastik botla sürüklendiler
DHA

09.09.2021, 09:11 Güncelleme Tarihi: 09.09.2021, 09:17

Sahil Güvenlik ekipleri, Kuşadası açıklarında lastik bot içerisinde sürüklenen 30 göçmen olduğu bilgisi aldı. Olumsuz hava şartlarında sürüklenen bottaki 30 göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarılarak kıyıya çıkartıldı.

İşlemleri tamamlanan göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi.

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