Aydın’da muz üretimi için ilk adım atıldı

AYDIN'IN Efeler ilçesinde kendisine ait arazide sera kuran 37 yaşındaki üretici Hakan Özer, 700 muz fidesini toprakla buluşturdu. Kentin ilk muz serasındaki fidelerin dikimine Efeler Kaymakamı Cemal Şahin ve Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Esen de katıldı.

DALAMA mahallesindeki 4 bin 750 dekar alanda kurulu serada muz üretimine başlayan çiftçi Hakan Özer, Aydın'ın verimli topraklarında her çeşit ürün elde edilebildiğini belirterek, "Yıllardır çiftçilikle uğraşan birisi olarak farklı ürün yetiştirme fikrim vardı. Geçen yıl, 20 dekar serası olan bir tanıdığımın yaklaşık 3 bin 500 fide diktiğini duydum. Gidip serasını inceledim ve kendisinden fikir aldım. Kurulumu kendisinin yaptığını ve hasat sezonuna yaklaştığını söyleyerek destek olabileceğini söyledi. Onun desteği ile kurduğumuz serada muz fidelerimizi toprakla buluşturduk" diye konuştu.

■ KAZIM YÖRÜKCE