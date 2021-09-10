Fevzipaşa Deresi temizlik bekliyor

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Aydın Söke halkı ilçeden geçen Fevzipaşa Deresi ve çevresinin çöplüğe dönmesinden rahatsız. Derenin görüntüsünün çok kötü olduğunu dile getiren mahalle sakinleri, "Fevzipaşa Deresi'nin mutlaka temizlenmesi gerekiyor. Fevzipaşa Mahallesi tarafı geçtiğimiz yıllarda temizlenmişti. Ancak Atatürk Mahallesi Çevre Yolu kenarında kalan bölümünde hiç bir çalışma yapılmadı. Derenin içinde suyun akışını engelleyecek ağaçlar, çalılar, taşlar var. Şiddetli sağanak yağmurda derenin taşma riski çok yüksek. Karadeniz Bölgesi'ndeki 3 ilde meydana gelen sel felaketinde mal kayıplarının yanı sıra can kayıpları yaşanmıştı. Karadeniz'de yaşanan felaketten sonra korkmaya başladık" diye konuştu.



BÜYÜK TAŞKIN RİSKİ VAR

Dere kenarında sepet, hasır gibi örme işi yapan vatandaşların, çevre yolunun karşı tarafında da konutların olduğunu söyleyen mahalle halkı, "Derenin taşması durumunda hem dere kenarında sepet, hasır örme işi yapan vatandaşlar, hem de çevre yolunun karşı tarafında bulunan konutlar su altında kalabilir. Bütün bunlar yaşanmayacak olsa dahi çevre yolunda her gün binlerce araç gelip geçiyor. Çevre yolu aynı zamanda Söke'nin dışarıya açılan penceresi konumunda. Dışarıdan gelenler için güzel bir görüntü oluşturmuyor. Fevzipaşa Deresi'nin acilen yeniden düzenlenmesi gerekli. Derenin kış gelmeden bakımdan geçirilmesi lazım. Söke böyle bir görüntü ile anılmamalı" dedi.



FOTOĞRAF: KAZIM YÖRÜKCE