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Haberler Aydın Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu

Kuşadası'nda kaçak içki operasyonu

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği yaptıkları operasyonda litrelerce kaçak içki yakalanırken, bir kişi gözaltına alındı.

Kuşadası’nda kaçak içki operasyonu
İHA

10.09.2021, 17:11

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği görevlileri kaçak ve sahte içki imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik yaptığı çalışmalarda Hacı Feyzullah Mahallesi'nde bir adreste, sahte içki üretildiği tespit edildi.

Fiziki ve teknik takibinin ardından harekete geçen polis, eve operasyon düzenledi. Evde bulunan M.A. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 113 şişe değişik markalarda üretilmiş sahte içki, 36 Adet 5 litrelik bidonlar içerisinde toplam 180 litre Etil Alkol, 115 Adet 0.50 Cl Pet şişede satışa hazır içki, 5 bidon içerisinde toplam 35 litre sahte içki, 16 adet içki şişesi kapağı ve 724 Adet sahte basılmış bandrol ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelere el konuldu. M.A. isimli şahıs gerekli adli işlemler için emniyete götürüldü

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