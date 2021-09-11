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Haberler Aydın Hız tutkusu iki genci hayattan kopardı

Hız tutkusu iki genci hayattan kopardı

Hız tutkusu iki genci hayattan kopardı

11.9.2021

AYDIN'IN Kuyucak ilçesinde bir günde iki genç hız tutkularının kurbanı oldu. İlçe merkezi İnönü Caddesi'nde ilerleyen Bahri Ünlü (26), kullandığı motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet refüje çıkıp aydınlatma direğine çarptı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuyucak'taki ikinci motosiklet kazası ise Pamukören Mahallesi'nde gerçekleşti. Motosikletiyle hız denemesi yapan Harun Yılmaz (22) duvara çarptı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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