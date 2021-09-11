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Haberler Aydın Uçurumdan yuvarlanan araçtan 2 kisi sağ çıktı

Uçurumdan yuvarlanan araçtan 2 kisi sağ çıktı

11.9.2021

AYDIN'IN Köşk ilçesinde önceki gece meydana gelen kazada Mutlu Demirkafa idaresindeki araç kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç yol kenarındaki uçurumdan aşağıya düştü. Ekiplerin güçlükle ulaşabildiği araçtaki iki kişi Jandarma ve itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu çıkarılabildi. Yaralanan araç sürücüsü Mutlu Demirkafa (28) ve araçta yolcu olarak bulunan Vural Kaya (42) hastanede tedavi altına alındı.

■ KAZIM YÖRÜKCE

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