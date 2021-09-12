Bahçesindeki incir hırsızını tüfekle vurdu

AYDIN'IN Germencik ilçesinde, kentin en önemli ihracat ürünü olan incirin kurusu kilosu 60 liradan alıcı bulurken bunu fırsat bilen hırsızlar, incir bahçelerine dadandı. Üreticiler, mahsulün çalınmasını engellemek için tüfeklerle bahçelerde nöbet tutuyor. Germencik'in Reisköy Mahallesi'nde 3 hırsız, girdikleri bahçeden incir çalarken bahçenin sahibi tarafından fark edildi. Bahçe sahibi, elindeki tüfekle hırsızların olduğu yöne doğru ateş etti. Kurşunlar, bahçedeki İ.K'nin kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine isabet etti. Hastaneye kaldırılan İ.K'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

■ İHSAN KARATAŞ