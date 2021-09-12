Litrelerce sahte içkiye el konuldu

AYDIN'IN Kuşadası ilçesinde polis ekipleri, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde bulunan bir adresin sahte içki imalathanesine dönüştürüldüğünü tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evde bulunan M.A'yı gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada 113 şişe değişik markalarda üretilmiş sahte içki, 180 litre etil alkol, 40 pet şişede sahte votka, 35 pet şişede sahte viski, 20 litre sahte rakı, 40 pet şişede sahte rakı, 15 litre sahte viski ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE