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Haberler Aydın 19 ayrı suçtan 39 yıl hapis cezası bulunuyordu! Aydın'da yakalandı

19 ayrı suçtan 39 yıl hapis cezası bulunuyordu! Aydın'da yakalandı

Aydın'da, 19 ayrı hırsızlık suçundan 39 yıl hapis cezası bulunan hükümlü operasyonla yakalandı. Evde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

19 ayrı suçtan 39 yıl hapis cezası bulunuyordu! Aydın’da yakalandı
AA

13.09.2021, 19:44

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 19 ayrı hırsızlık suçundan toplam 39 yıl hapis cezası bulunan D.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Hükümlünün Efeler ilçesindeki bir evde olduğunu belirleyen polis, belirtilen adrese operasyon düzenledi.

Evde yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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