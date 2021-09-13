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Aydın'da hareketli anlar! Arsa meselesinde silahlı kavga çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde arsa meselesi yüzünden çıkan kavgada taraflardan biri muhtarlık binası içerisinde silahla ateş açarak kaçtı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.

Aydın’da hareketli anlar! Arsa meselesinde silahlı kavga çıktı

13.09.2021, 21:25 Güncelleme Tarihi: 13.09.2021, 21:26

Olay, Zeybek Mahallesi 1529 sokak üzerinde bulunan Zeybek Mahalle Muhtarlığı içerisinde saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi satışı ile ilgili anlaşmazlık yaşanan A.Ç. ile M.E. arasında muhtarlık yanındaki parkta tartışma çıktı.

Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada A.Ç. mahalle muhtarlığına kaçarak M.E.'den kurtulmak istedi. Bu sırada A.Ç.'nin arkasından muhtarlığa giren M.E. silahını çekerek bir el ateş edip kaçtı. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri de kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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