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Haberler Aydın Batık uçağın gizemi 42 yıl sonra çözüldü

Batık uçağın gizemi 42 yıl sonra çözüldü

Batık uçağın gizemi 42 yıl sonra çözüldü

13.9.2021

Aydın'ın Kuşadası ilçesi Dilek Yarımadası Milli Parkı açıklarında 2017 yılında tespit edilen batık küçük uçağın sırrını Youtuber Kerem Gök ile uçağı ilk bulan Kubilay Akgür birlikte çözdü. Bugüne kadar Türk uçağı olarak bilinen batığın, Alman uçağına ait olduğu ortaya çıktı. n DALIŞ merkezi sahibi Kubilay Akgür, 2017 yılında yaptığı dalış esnasında 30 metre derinde küçük uçak batığını buldu. Youtuber Kerem Gök ile Kubilay Akgür yaptıkları dalışlar sonunda uçağın tescil kodunu kazıyarak 42 yıl önce batan uçağın gizemini ortaya çıkardı. Kuyruktaki "D-EEDZ" kodu ile yapılan araştırmada, uçağın Piper PA-32RT-300 Lance II tipi Amerikan yapımı Alman uçağı olduğu tespit edildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE
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