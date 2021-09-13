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Haberler Aydın Boğulan kadını il sağlık müdürü hayata döndürdü

Boğulan kadını il sağlık müdürü hayata döndürdü

Boğulan kadını il sağlık müdürü hayata döndürdü

13.9.2021

AYDIN'IN Kuşadası ilçesine anne ve babasını ziyarete giden İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, denizde boğulma tehlikesi geçiren Boşnak turistin hayatını kurtardı. Aydın İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Kuşadası'nda yaşayan anne ve babasını ziyarete gitti. Atatürk Bulvarı'nda bir kafede oturan Açıkgöz, Engelsizler Plajı'nda bir kadının vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldığını gördü. Plaja giden Açıkgöz, Boşnak turistin denizde boğulma tehlikesi geçirdiğini öğrendi. Suni teneffüs ve kalp masajı yapan Açıkgöz, turisti hayata döndürdü. Turist hastaneyle kaldırılırken Aydın İl Sağlık Müdürü Osman Açıkgöz, "Biz görevimizi yaptık" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ
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