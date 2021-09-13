Aydın'ın Karacasu ilçesinde otomobilin bir motosiklete arkadan çarptığı feci kazada 17 yaşındaki Varol Karaca hayatını kaybetti, bir kişi yaralı kurtuldu. Kazayı duyarak olay yerine gelen anne Gülay Karaca'nın "Kalk kuzum" feryadı yürekleri dağladı.





ŞARAMPOLE FIRLADI

Olay Karacasu-Tavas Karayolu Geyre Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Geyre'de bulunan bir restorandan çıkıp Karacasu yönüne doğru giden M.G. idaresindeki otomobil aynı yöne seyir halinde olan motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan 17 yaşındaki Mustafa A. şarampole fırladı. Motosiklette bulunan Varol Karaca ise olay yerinde hayatını kaybetti.





SÜRÜCÜ ALKOLLÜ ÇIKTI

Kazadan yaralı kurtulan Mustafa A. Nazilli Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazanın ardından motosikletin otomobile saplanmış görüntüsü kazanın şiddetini ortaya koydu. Otomobil sürücüsü M.G. kazadan yara almadan kurtulurken alkollü olduğu öğrenilen sürücü gözaltına alındı. Ailesi ile birlikte Ataköy Mahallesi'nde yaşayan Varol Karaca'nın arkadaşıyla gezmek için yola çıktığı, kazanın eve dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi. Olay yerine gelen anne ve babayı yakınları güçlükle sakinleştirmeye çalışırken anne Gülay Karaca, "Yavrum. Kalk artık kuzum. Dereden aşağı atın şu motoru, binmesin dedim. Yedi yavrumu. Kalk artık oğlum, ana de yavrum" diye gözyaşı döktü.





İKİNCİ EVLAT ACISI

Baba Ahmet Karaca da, "Anlatamadım, anlatamadım. Ne yaptıysam motosiklete binmekten alıkoyamadım" diye feryat etti. Karaca çiftinin 20 yıl önce de bir çocuklarını suda boğulması sonucu kaybettikleri bilgisine ulaşıldı.



■ ÜMİT ÖZMEN