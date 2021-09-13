Meteor taşı buldular

Aydın'ın Buharkent ilçesinde esnaflık yapan Ömer Öztürk (35) ile fotoğrafçı Emre Can (30), Ağustos 2019'da manzara fotoğrafı çekmek için Koçarlı ilçesinde kırsal alanda gezintiye çıktı. Yolda gördükleri ilginç renkteki taşı inceleyen ikili, meteor olabileceğini düşünerek analize gönderdi.

Gelen analiz sonucunda taşın "demir meteoridi" olduğunun belirlendiğini kaydeden Emre Can, "Taşın içindeki demir oranı çok yüksek ve manyetik alanı var. Demir oranının yüzde 95, nikel oranının yüzde 4-5 olduğu ortaya çıktı. Mıknatıslara da çok duyarlı. Taşın daha detaylı incelenmesini ve insanlık adına faydalı şekilde kullanılmasını istiyoruz istiyoruz" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ