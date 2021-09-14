  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde kendisinden 4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle yaşlı kadının oğlunu gözaltına aldı.

4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu
İHA

14.09.2021, 17:51 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021, 18:15

Edinilen bilgiye göre, olay Nazilli ilçesi Yani Mahalle Ordu Caddesi'ndeki bir apartmanın 4. katında meydana geldi. Apartman sakinlerinin 60 yaşındaki Ayşe B.'nin oturduğu daireden kötü kokular geldiği ve yaşlı kadından da bir süredir haber alamadıkları ihbarlarının ardından 112 ekipleri daireye geldi.

Girilen evde üstü örtülü halde ölü bulunan yaşlı kadının yaklaşık 3-4 gün önce yaşamını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından yaşlı kadının cesedi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, yaptığı araştırmada bu sabah darp edildiği iddiasıyla Nazilli Devlet Hastanesine giden Ayşe B.'nin psikolojik sorunları olduğu iddia edilen oğlu M.B.'yi gözaltına aldı. Komşuların ifadesine göre M.B. ile annesi Ayşe B.'nin geçtiğimiz cumartesi günü evde tartıştıkları, M.B.'nin annesini darp ettiği iddia edildi.

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

4 gündür haber alınamayan yaşlı kadın evinde ölü bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.