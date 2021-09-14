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Haberler Aydın Dalama’da hafta sonları her evde pırasa pişer

Dalama’da hafta sonları her evde pırasa pişer

Dalama’da hafta sonları her evde pırasa pişer

14.9.2021

YÖRÜK Ali'nin memleketi Aydın'ın Dalama beldesinde pırasa ile ilgili asırlardır devam eden gelenek duyanları şaşırtıyor. Dalama'da asırlardır her hafta sonu evlerde etli pırasa pişiriliyor. Beldedeki ilginç gelenek sayesinde vücut dirençleri oldukça yüksek olan insanların grip ve benzeri hastalıklara daha az yakalandığı belirtilirken, kişi başı pırasa tüketimin en fazla olduğu yer olarak bilinen Dalama'da gelinlik kızların da maharetini pırasa yemekleri ile sergilediği biliniyor.

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