Freni boşalan minibüs devrildi: 7 yaralı

AYDIN'IN Köşk ilçesinde freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Başçayır Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. idaresindeki 09 U 2518 plakalı minibüsün freni bir anda boşaldı. Minibüs daha sonra yol üzerindeki kayalıklara çarparak devrildi. Kazanın etkisiyle minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ İHSAN KARATAŞ