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Haberler Aydın Freni boşalan minibüs devrildi: 7 yaralı

Freni boşalan minibüs devrildi: 7 yaralı

Freni boşalan minibüs devrildi: 7 yaralı

14.9.2021

AYDIN'IN Köşk ilçesinde freni boşalan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı. Kaza, Başçayır Mahallesi'nde meydana geldi. M.G. idaresindeki 09 U 2518 plakalı minibüsün freni bir anda boşaldı. Minibüs daha sonra yol üzerindeki kayalıklara çarparak devrildi. Kazanın etkisiyle minibüste bulunan 7 kişi yaralandı. Yaralılar kısa sürede olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ İHSAN KARATAŞ

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