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Haberler Aydın Ege Bölgesi’nde uyuşturucu ticaretine geçit verilmiyor

Ege Bölgesi’nde uyuşturucu ticaretine geçit verilmiyor

15.9.2021

İZMİR'İN Torbalı ilçesinde gençlere uyuşturucu madde sattığı tespit edilen suç örgütünü çökertmeye yönelik, jandarma ekipleri tarafından 12 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 8'i tutuklandı. Denizli'de ise polis, başka illerden uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine durdurduğu otomobilde narkotik köpeği İsko ile yaptığı aramada bagaja gizlenmiş şekilde 1 kilo 700 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

■ SEBAHATTİN ALP

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