AYDIN'DA direksiyon başında kalp krizi geçirerek aracıyla 80 metre şarampole yuvarlanan Adem Hasköy (65) hayatını kaybetti. Eve dönmeyen babalarını aramaya çıkan çocukları, uzun aramalar sonucu Hasköy girişinde bulunan şarampolde babalarına ait açık kasa kamyoneti devrilmiş halde buldu. Adem Hasköy'ü şoför mahallinde sıkışmış halde bulan çocukları hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, talihsiz adamın yaşamını yitirdiğini belirledi.
■ KAZIM YÖRÜKCE
Eve gelmeyen babanın kazada öldüğü ortaya çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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