Azmaktaki tuz oranı balıkları yok ediyor

AYDIN Koçarlı'da toplu balık ölümlerinin yaşandığı Bıyıklı Azmağı'nın suyuna yapılan tahliller sonucu tuz oranının yüksek olduğu belirlendi. Kuraklık nedeniyle suyun buharlaşması suyun tuz oranını yükselttiği ve bunun da balık ölümlerine yol açtığı belirlendi. Analiz sonuçlarına göre Bıyıklı'da bulunan azmaktaki tuz oranı 3600 olarak çıktı. Azmaktaki yüksek tuz oranının insan sağlığını da tehdit edecek düzeyde olduğu belirtildi.

■ KAZIM YÖRÜKCE